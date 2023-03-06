Sivas İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlığında başladı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 gün sürecek oturumların açış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Doğruyol, tüm İslam aleminin Berat kandilini kutladı.

Sivas için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Doğruyol, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Vali Yılmaz Şimşek ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesine giden İl Genel Sekreteri Kadir Algın da toplantıya konuk oldu.

İl Özel İdaresinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Algın, "Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek himayelerinde gece gündüz demeden Malatya Doğanşehir'de çalışıyoruz. Bölgede ilk günden beri fedakarca çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada var gücüyle çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem ve ek gündem maddelerinin yanı sıra komisyonlara havale edilen konular görüşülmeye başlandı.

İl Genel Meclisi, 10 Mart'a kadar toplantılara devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.