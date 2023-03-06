Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe saat 23.00'te Artemio Franchi Stadı'nda karşılaşacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.