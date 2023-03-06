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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA

İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

SİVAS (AA) - Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'deki camilerde, ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sivas'taki tarihi Ulu Cami'de din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kandil programının sonunda cemaate lokma ve mevlit şekeri dağıtıldı.

- Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Osman Ayas dua etti.

Niğde Belediyesi programın ardından cemaate ikramda bulundu.

- Nevşehir

Nevşehir genelindeki tüm camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Musalla Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Ürgüp Müftüsü İsmail Karadavut'un duasından sonra yatsı namazı eda edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşla kandil simidi dağıtıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı.

Namazdan sonra cemaate ikramda bulunuldu.

- Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi, Cacabey ve Ahi Evran Veli camilerinde Berat Kandili programı düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından vaiz Fatih Bülbül, Berat Kandili'nin anlam ve önemi ile yardımlaşma, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenlerini anlattı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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