Ulaş'ta öğrenciler deprem bölgesine oyuncak, kitap ve kıyafet gönderdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler arasında toplanan oyuncak, kitap ve kıyafetler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören illerde yaşayan çocuklar için harekete geçen Ulaş Kaymakamlığı, ilçedeki öğrenciler arasında oyuncak kampanyası başlattı.

Bu çerçevede, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve diğer okullarda eğitim gören minikler, depremzede kardeşlerine oyuncak, okuma kitabı, yapboz, boyama kitabı ve kıyafet desteğinde bulundu.

Merkez Camisi imam hatibi Bilal Başer, kampanyayı Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'ın başlattığını belirterek, "Gönülleri bol çocuklarımız tarafından camimize getirilen kıyafet, 100 oyuncak, 30 okuma kitabı, 30 yapboz, 30 boyama kitabı ve kalemleri Kur'an kursunda toplayarak, kurs hocası Nazile Kızılırmak ile kolileyip Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremzede çocuklarımıza gönderdik. Bedenleri küçük kalpleri büyük öğrencilerimizi bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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