AK Parti Sivas İl Başkanı Aksu, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aksu, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, konuşmasına, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." diyerek başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde devletin ilk andan itibaren yaraları sarmak için sahada olduğunu vurgulayan Aksu, milletle el ele vererek sıkıntıları aşacaklarını belirtti.

Aksu, 2023 seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Onur ve gurur duyduğum hareketimizin kurucu il başkan yardımcılığı, kurucu gençlik kolları başkanlığı, SKM başkanlığı gibi birçok kademesinde uzun yıllar görev aldım. Şahsıma tevdi edilen her görevi, tüm yol arkadaşlarımla sultan şehrimizin sorunlarıyla vatandaşlarımızın talepleriyle yakından meşgul olarak, bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden taşımanın onurunu yaşadık. Genel merkezimiz ile yapmış olduğum istişareler sonucunda 3 Ağustos 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm kutlu davamızın İl Başkanlığı görevimden 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için ayrılıyorum."

Teşkilatın bir neferi olarak "Türkiye Yüzyılı" için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Aksu, "2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde aziz milletimizin bize duyduğu güvene layık olmak için teşkilatımızın emrindeyim. Görevim boyunca üzdüğüm kırdığımız vatandaşlarımız varsa hepsinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Aynı şekilde benim de üzerinde hakkım olan varsa sonuna kadar helal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, çok sayıda partili katıldı.

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