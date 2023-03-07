GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

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SİVAS (AA) - Sivas'ta saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, AA muhabirine, depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı binalarla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı bu yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.



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