Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.S'nin (23) kullandığı 58 ACT 179 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, C.A. yönetimindeki 52 HA 535 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 aylık M.K.S, K.S. (23), S.S.S. (2) ve H.A. (28) ambulanslarla getirildikleri Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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