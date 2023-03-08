Akif öğretmeni Ebrar Sitesi enkazından 7 metrelik dehliz açarak çıkarmışlar

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivas Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Ebrar Sitesi enkazından 7 metre uzunluğunda dehliz açarak kurtardıkları Akif öğretmeni unutamıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Sivas'tan bölgeye intikal eden ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazından 14 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

ANDA gönüllülerinden Uğur Uğraş, AFAD'ın yönlendirmesiyle Ebrar Sitesi'ne gittiklerinde çok büyük bir yıkımla karşılaştıklarını belirterek yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



Uğraş, site enkazında durum değerlendirmesi yapıp en çok canlı çıkarabilecekleri noktadan çalışmalara başladıklarını vurguladı, ardından daha zor olan yerlere girmeye başladıklarını kaydetti.

Özellikle, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi rehber öğretmenlerinden Akif Kalaylı'yı kurtarma çalışmalarını unutamadıklarını ifade eden Uğraş, "Akif hocamızı kurtarmaya gittiğimiz zaman kendisinden ses aldık. Daha sonra bizim ekipten daha ufak tefek olan arkadaşlar oraya girdiler ve durum değerlendirmesi yaptılar. İlk planda dehliz açıp hemen alabileceğimizi düşündük." dedi.

Uğraş, Akif öğretmeni çıkarabilmek için 1,5 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda, kafalarını bile kaldıramayacakları yükseklikte bir dehliz açtıklarına dikkati çekerek, "Yalnız insanlar bu 7 metreyi düz bir şekilde algılamasın, bazen orada kıvrılabiliyor. Önümüze çıkan tahtaları temizleyip etrafından dolaşıyoruz. Sonuç olarak orada bir can var. Ona en az zararı verecek şekilde menfezi açıyoruz. Bizim yaptığımız işte risk işin olmazsa olmazı. Bazen kaskla bile enkaza sığmıyoruz. Sırf depremzedeyi kurtarabilmek için kendi canımıza zarar gelebileceğini göze alıp kaskı çıkararak da girdiğimiz enkazlar var." diye konuştu.

- "Kırılan dolap parçasından sedye yaptık"

Dehlizden ilerleyerek Akif öğretmene ulaştıklarında kendisiyle konuşmaya başladıklarını ve durumunun iyi olduğunu gördüklerini anlatan Uğraş, şunları kaydetti:

"Ancak son bir şey bilgisayar sandalyesi kaldı. Bu sandalye bizi aşırı derecede uğraştırdı. Sonuç olarak orada bir insan var ve üstünde bir enkaz var. Tabii biz bunları yaparken devamlı artçılar oluyor. Artçılar olunca duruyoruz çünkü bulunduğumuz enkazın çökme tehlikesi var. Bilgisayar sandalyesinin helezonlu bir yapısı var. Sırt desteği ve alt tarafı yaylanıyor. Bu sıkıştığı için bunu normal bir şekilde kıramıyoruz. Büyük balyoz falan da kullanamıyoruz zarar verme ihtimali var. Esneterek, yanlarını kırarak bilgisayar masasını çıkardık. Daha sonra boyunluğunu taktık ve kırılan dolap parçasından sedye yaptık. O sedyeyi sürükleyerek çok şükür sağ salim hocamızı çıkardık."

Uğraş, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çok sayıda Kur'an-ı Kerim çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.