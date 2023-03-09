Sivas'ta THM korosu konser verdi

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu "Kadının Türküsü" adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konserde depremde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.



Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki konserde kadınlardan oluşan koro, solo ve koro şeklinde Sivas ve Anadolu'nun değişik yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Program sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na ve kadın ses sanatçılarına çiçek takdim etti, kadınlar gününü kutladı.



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