Sivaslı tekstilcinin atölyeleri depremzedeler için çalışıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta yaşayan iş insanı İlker Fazlı Koç, yaklaşık 1 ay ticari üretime ara verdiği tekstil atölyelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki afetzedeler için termal çadır, uyku tulumu ve hazır giyim ürünleri hazırladı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından çalışanlarıyla bölgedeki illere giden 36 yaşındaki Koç, depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra memleketi Sivas'a dönerek iki atölyesinde ticari üretimi durdurdu.

Atölyelerindeki makineleri yaklaşık 1 ay sadece depremzedeler için çalıştıran Koç, deprem bölgesine şimdiye kadar 4 kişilik 458 termal çadır, 1058 uyku tulumu, 3 bin 500 kazak, polar, mont ve bereden oluşan hazır giyim ürününü ücretsiz gönderdi.

- Deprem bölgesine gidip acil ihtiyaçları not aldılar

Koç, AA muhabirine, depremden haberleri olur olmaz hemen yola çıktıklarını, gittikleri illerde ihtiyaçları belirleyip Sivas'a döndüklerini, ilk başta çocuk giysileri, polar ve mont üretimine başladıklarını söyledi.

Deprem bölgelerinde kar ve soğuk havanın etkili olduğuna dikkati çeken Koç, "Elimizdeki kışlık tekstil ürünlerinden termal çadırlar ve uyku tulumları da ürettik. Bütün bu ürünleri, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere bizzat kendimiz giderek depremzedelere ulaştırdık. Elimizden geldiğince 22 kişilik ekip arkadaşlarımızla tek tek çadırları kurduk, ürünleri kendilerine verdik." diye konuştu.

Koç, bu süre zarfında atölyelerin ışıklarının hiç sönmediğini, gece gündüz çalışarak ürünleri yetiştirdiklerini vurgulayarak, "Örneğin bir parti ürettikten sonra hemen onları kamyonlara yükleyerek bölgeye gönderiyoruz ama üretimi hiç kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Sıfırın altında 20 dereceye kadar dayanıklı termal çadırlar ürettiler

Özellikle üretilen 4 kişilik çadırlar ile uyku tulumlarının çetin kış şartlarına dayanıklı olduğunu dile getiren Koç, şunları anlattı:



"Halihazırda sıfırın altında 15, 20 dereceye kadar kullanılabilen su geçirmez çadırlar ve uyku tulumları ürettiğimiz için deprem bölgesine bu ürünlerden de gönderdik. Öyle ki ürettiğimiz termal çadırlar, içinde soba dahi yakılmasa 1-2 gün boyunca içindeki ısıyı tutabiliyor ve bu sayede güzel bir yaşam ortamı sunuyor."

Koç, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde ürünü bölgeye ücretsiz gönderdiklerini, Türk Kızılay ve AFAD ile işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda da tekstil alanında hangi ürünlere ihtiyaç olursa hemen bilgi veriyorlar ve biz de hemen işe koyuluyoruz. Depremin ilk gününden bu yana üretime devam ettik ve talepler doğrultusunda bunu sürdüreceğiz. Ayrıca e-ticaret sitelerimizi de son günlerde depremzedelerimiz için kullanıyoruz. Söz konusu illerdeki depremzede aileler e-ticaret sitelerimiz üzerinden ürün almak isterse biz onlarla iletişime geçerek ürünleri ücretsiz gönderiyoruz."

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