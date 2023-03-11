Ulaş Kaymakamı Baş depremzedelere destek olan esnafı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, depremzedelere destek olmak amacıyla başlattıkları kampanyaya destek veren esnafa teşekkür etti.
İlçe esnafının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenetlenerek yardım seferberliğine güçlü bir şekilde katıldığına dikkati çeken Baş, "Bağışlarınız sayesinde kamyonlar dolusu su, gıda, soba, giyim, tüp, ısıtıcı, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaç malzemelerini deprem bölgelerine gönderdik. Bu kadirşinas davranışınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." dedi.
Yardımların devam edeceğini belirten Baş'a, ziyaretlerinde Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz da eşlik etti.