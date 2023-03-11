Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Fiorentina maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İstanbulspor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Mart Pazartesi saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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