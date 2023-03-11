Milletvekili aday adaylığı için istifa eden CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, görevini devretti

SİVAS (AA) - CHP Genel Merkezinin yayımladığı genelge uyarınca 26 Aralık 2022'de milletvekili aday adaylığı için CHP Sivas İl Başkanlığından istifa eden Yılmaz Coşkun, görevini Haydar Öztürk'e devretti.

İl binasında gerçekleşen devir teslim törenine CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da katıldı.

Karasu, Coşkun'un yıllarca partiye hizmet ettiğini belirterek, "İl Başkanımız Yılmaz Coşkun ile bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Yeni ve eski yönetimde bulunan değerli yol arkadaşlarıma vermiş oldukları mücadele ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. Haydar Öztürk kardeşimiz de CHP bayrağını daha yükseklere çıkarmak için mücadele edecek." dedi.

Coşkun da "Yeni bir mecrada sizlere ve partimize hizmet edebilmek adına yola çıktım. Genelge gereğince yürüttüğüm görevi, il başkanı olarak atanan Haydar Öztürk arkadaşımıza devrediyorum." diye konuştu.

Görevi devralan Öztürk ise Coşkun'a teşekkür ederek, "Kendisine milletvekilliği aday adaylığı sürecinde başarılar diliyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da partimizin bayrağını daha ileriye güçlü bir şekilde taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Konuşmaların sonunda Öztürk, Coşkun'a plaket ve çiçek takdim etti.















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