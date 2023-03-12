Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan Sivasspor kafilesini taşıyan uçak, İstanbul'a ulaştı.

Kamp yapacağı otele yerleşen futbolcular, saat 16.30'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

İstanbulspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Kafilede, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Kader Keita, Dimitrios Goutas, Murat Paluli, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Ahmed Musa, Clinton N’jie, Emre Gökay, Max Gradel, Samu Saiz, Leke James ve Jordy Caicedo yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ile Robin Yalçın ise kadroda yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.