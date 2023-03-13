Kahramanmaraş'ta tünel çıkışında otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'ten Kayseri istikametine giden Osman Dayan'ın kullandığı 06 PZJ 82 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli çıkışında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden Dayan, aracını sağ şeride çekerek park etti.

Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların da meydana geldiği araçtaki yangını söndürdü.

Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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