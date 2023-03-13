Kendisini enkazdan kurtaran AFAD gönüllüsünün sürpriz ziyareti duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisini enkazdan kurtaran AFAD gönüllüsünün sürpriz ziyareti duygulandırdı

AA

Kendisini enkazdan kurtaran AFAD gönüllüsünün sürpriz ziyareti duygulandırdı

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Emre Gültekin, yaşadığı apartmanın enkazından 86 saat sonra kurtardıkları Ayşegül Hançer'i, Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kartal Kaymakamlığına bağlı AFAD gönüllüsü arama kurtarma ekiplerince, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki enkazdan 86'ncı saatte yaralı kurtarılan Hançer'in tedavisi, Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde sürüyor.

Ayşegül Hançer, depremde tamamen yıkılan 9 katlı Işık Apartmanı'nda eşi Abdullah ve kızı Hacer Ebrar Hançer'i (23) kaybetti.

Hançer'i yaklaşık 14 saatlik çalışmayla enkazdan çıkaran 40 kişilik ekipte yer alan 30 yaşındaki Gültekin, 46 yaşındaki kadının kendisini kurtaranlarla tanışmak istemesi üzerine eşi ve çocuğu ile Sivas'a geldi.

Hançer, tedavi gördüğü hastanede, odasına çiçekle giren Gültekin'i görünce gözyaşlarını tutamadı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Hançer, Gültekin'in eşi ve çocuğuyla da kucaklaştı.

- 14 saat aralıksız çalıştıktan sonra Hançer'in sesini duydular

Gültekin, AA muhabirine, Hançer'i enkazdan çıkarmak için uzun süre çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "İlk olarak enkazda diğer aileler ile kroki çizdik. Çalışmalara 72. saatte başladık, 86. saatte Ayşegül ablanın sesini duyduk." dedi.

Ekip arkadaşlarıyla elleriyle demirleri bükerek, molozları aşındırarak Hançer'e ulaştıklarını anlatan Gültekin, "Kendisi iki büklüm şekilde sıkıştığı için sesi biraz kısık geldi. Bu yüzden ben biraz yaşlı olduğunu zannederek 'Ayşegül teyze' diye hitap ettim. Önce bize mutfakta olduğunu söylemişti. Yatak odası tarafında sıkıştığını öğrenince burada çalışmaya devam ettik ve kendisini çıkardık." diye konuştu.

Gültekin, Hançer ile bağlantılarını koparmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hatta tedavi aşamasına kadar takip ettik. Haberlerde çıktığı zaman ekip arkadaşlarımız bana videosunu gönderdi, bizimle tanışmak istediğini söylemiş. Çok memnun olduk ve bu isteği üzerine ailemle Sivas'a geldim. Şu an beraberiz, sağlık durumu da gayet iyi. İleride tamamen iyileştiğinde diğer ekip arkadaşlarımız da kendisini mutlaka görmek istiyor."

- "Bundan sonra kendisiyle bir aile olduk"

Hançer ile enkazda konuşmaya başladıklarından itibaren aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti:

"Enkaza girdiğimizde uyumaması için sürekli kendisiyle konuştuk. Kurduğumuz iletişim beni çok etkiledi. Ayşegül ablamın dediği gibi bundan sonra kendisiyle bir aile olduk. Her ne kadar depremde vefat eden kızı Ebrar'ın yerini tutmasa da benim eşim de artık onun bir kızı. O da benimle ziyarete geldi. Eşim kızı, ben de oğlu olarak bundan sonra hayatımızı sürdürmeyi düşünüyoruz."

- "Beni çok duygulandırdılar"

Hançer de çok büyük bir sürprizle karşılaştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, gerçekten beni kurtaranlarla tanışmayı çok istiyordum. Beni çok duygulandırdılar. Keşke kızım da kurtulabilseydi, içim çok acıyor. Bir tane çocuğum vardı. Şimdi artık o da benim çocuğum, evladım. Bundan sonra Allah'ın bana verdiği ömür boyunca kendisiyle irtibatta olmak istiyorum. Ne olur, manevi açıdan bağlarımızı koparmayalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta tünel çıkışında otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tünel çıkışında otomobilde çıkan ...
Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da
Çalımbay'dan Fiorentina ile oynanacak rövanş maçı öncesi taraftara çağrı:
YEREL HABERLER Çalımbay'dan Fiorentina ile oynanacak rövanş maçı ...
Milletvekili aday adaylığı için istifa eden CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, görevini devretti
YEREL HABERLER Milletvekili aday adaylığı için istifa eden CHP Sivas ...
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına ...
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına ...
Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü ağır yaralandı
Ulaş Kaymakamı Baş depremzedelere destek olan esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Baş depremzedelere destek olan esnafı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.