Ulaş'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Okul müdürü Bünyamin Karacalar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Konuşmanın ardından Akif'in hayatıyla ilgili video gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, "Ya İstiklal Ya Ölüm" oratoryası ve istiklal temalı oyunlar sergilendi.

Programı, Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri izledi.

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