Kahramanmaraş'ta görev alan ANDA ekipleri, yaşadıklarını unutamıyor

SİVAS (AA) - "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 30 kişiyi enkazlardan yaralı kurtaran ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivas Şubesi gönüllüleri, çocukları çıkarmak için sarf ettikleri çabayı unutamıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 50 kişilik ekiple Sivas'tan bölgeye giden ANDA gönüllüleri, depremin ilk gününden itibaren AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivas Şubesi Başkanı Ömer Ali Gültekin, AA muhabirine, depremin ardından Kahramanmaraş'ta kıyamet gibi bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Gerçekten tarif edilemeyecek çok büyük bir felaket. Bizim 50 kişilik ekibimizin yanı sıra Kayseri ve Konya'daki ANDA ekiplerini de kattığımızda toplamda 212 gönüllümüzle sahadaydık." dedi.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 30 kişiyi enkazlardan canlı çıkardıklarını anlatan Gültekin, "Özellikle Ebrar Sitesi'ndeki çalışmalarımız bizi çok motive etti. Burada yaklaşık 15 metrelik bir dehlizden girerek annesinin kucağından bir bebeği aldık. Bebeği aldıktan sonra, 'Biz burada daha çok iş yapacağız' dedik. Belki size mübalağa gibi gelir ama inanın ekibimizden 110 saat ayakta çalışan bu sebeple ayaklarında ödem oluşan ve sonrasında 2 gün hastanede yatan arkadaşlarımız vardı." diye konuştu.

Gönüllülerden 38 yaşındaki Sezgin Selvi ise isminin sadece Ayşen olduğunu bildiği bir kız çocuğunu kurtarma çalışmasını unutamadığını söyledi.

Selvi, 15 yaşlarındaki Ayşen'in çok zor bir yerde sıkıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendisinden ikinci gün sabahı ses alabildik. Çok dar bir dehlizden girdik ve ilk olarak ablasının vefat ettiğini gördük. Cenazeyi çıkardık babasına teslim ettik. Daha sonra tüm umudumuzla Ayşen üzerinde yoğunlaştık. Çok zor bir yerdeydi. Ana tablanın altında duruyordu ve bir kolu ile bacağı hiç görünmüyordu. Dehlizden çıkıp istişare yaptığımız sırada açtığımız deliğin önü kapandı. Ben orada Ayşen'e 'Seni burada bırakmayacağız' diye söz verdim. Sözümüzde durarak canla başla çalışmaya başladık ve enkazın tepesinden üç kat aşağıya inip Ayşen'e ulaştık. Toplamda 18 saatlik bir çalışmayla kendisini yaralı olarak çıkardık."



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