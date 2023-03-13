Sivas'taki depremzedelere ramazan öncesi gıda ve hijyen malzemesi dağıtılıyor

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sivas'a gelen 2 bin 256 depremzede aileye ramazan ayı öncesinde gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapılmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'a gelen depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede, Sivas Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi öncülüğünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 15 Temmuz Cumhuriyet Salonu'nda yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Burada toplanan gıda kolileri ve hijyen paketlerinin kentte misafir edilen depremzede ailelere gönderilmesine başlandı.

Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Sivas Belediyesi ve Türk Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılan gıda ve hijyen paketleri, 5 gün içerisinde tüm afetzedelere ulaştırılacak.

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