Sivas Devlet Tiyatrosu, aşk komedisi türündeki "Eyvah Yine Karıştı Oscar"ı sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), gerçekle yalanın birbirine karıştığı aşk komedisi türündeki "Eyvah Yine Karıştı Oscar" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk kez 6 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunu sahneleyen SDT, bu hafta "Eyvah Yine Karıştı Oscar" ile seyircisinin karşısına çıkacak.

Fabrikatör Bertrand Barnier'in, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan oyun, 16-17 Mart'ta saat 19.30'da, 18 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Oyunun biletleri "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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