Sivasspor, Avrupa arenasında 30. maçına çıkacak

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.
- Sivasspor'un Avrupa karnesi
Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.
Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 29 maçın performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)
|2
|1
|-
|1
|3
|6
|UEFA Avrupa Ligi
|10
|2
|-
|8
|10
|21
|UEFA Intertoto Kupası
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|Toplam
|29
|10
|4
|15
|33
|51