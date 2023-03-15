Sivasspor, Avrupa arenasında 30. maçına çıkacak

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.





- Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 29 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6 UEFA Avrupa Ligi 10 2 - 8 10 21 UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7 UEFA Avrupa Konferans Ligi 13 6 3 4 17 17 Toplam 29 10 4 15 33 51









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