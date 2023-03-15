Depremzedeler Sivasspor-Fiorentina maçını statta ücretsiz izleyecek

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, yarın Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek depremzedelerin Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na götürüleceği belirtilerek, "Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz." ifadeleri kullanıldı.

Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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