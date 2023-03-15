Ulaş İlkokulu depremzedeler için kermes düzenledi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu depremzede aileler yararına kermes düzenledi.

Öğretmen ve öğrenci velilerinin destekleri ile düzenlenen kermesin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Selçuk Baş, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade ederek, kermesin hazırlanmasında emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mehmet Aydın da deprem felaketi nedeniyle depremzede ailelere destek olmak amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermesin tüm gelirlerinin depremzede ailelere aktarılacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Her sene 28 Şubat Sivil Savunma günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası'nda deprem tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyordu. Bu sene yaşanan deprem felaketinden dolayı bu tatbikatlar ertelendi. Biz de bu tatbikatlar yerine hem depremzede ailelere destek olmak hem de okulumuza nakil olarak gelen depremzede öğrencilere moral ve motivasyon aşılamak amacıyla böyle bir kermes düzenlemeye karar verdik. Toplanan yardımı AFAD kanalıyla deprem bölgesine ulaştıracağız."

Aydın, kermese yoğun katılım olduğunu sözlerine ekledi.



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