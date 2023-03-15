Demir Grup Sivasspor, Fiorentina maçına hazır

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel, Fiorentina maçında forma giyemeyecek.





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