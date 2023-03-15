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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor-Fiorentina maçına doğru

AA

Sivasspor-Fiorentina maçına doğru

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın ağırlayacakları İtalyan ekibi Fiorentina karşısında iyi bir sonuç elde ederek çeyrek finale yükselmek istediklerini belirtti.

Çalımbay ve futbolculardan Samuel Saiz, Fiorentina maçı öncesi müsabakanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Çalımbay, yarın kolay bir maç oynamayacaklarını belirterek, "Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabi ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbir alacağız. İlk maçta onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç. Bu maçı geçtiğimiz takdirde çeyrek final oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Mütevazı bir takım olduklarını ancak iyi şeyler yapacaklarına inandıklarını kaydeden Çalımbay, "Bu ara çok lig maçı oynuyoruz. Aynı zamanda Avrupa kupası maçları oynuyoruz. Bunların yorgunluğu, sakatlığı, bıkkınlıkları oluyor. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.


- Samuel Saiz: "Elimizden geleni yapacağız"

Kırmızı-beyazlı takımın İspanyol futbolcusu Samuel Saiz de Fiorentina maçının kulüp tarihi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Bu maçı geçmek için yarın elimizden geleni yapacağız. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Saiz, Fiorentina'nın iyi bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün forvetleri iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabi kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız."

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