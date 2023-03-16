Ulaş Kaymakamı Baş, minik öğrencilerle bir araya geldi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş Ulaş Anaokulu ve 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Baş, derslerine katılarak oyun oynadığı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Eğitimin ölüme kadar devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Baş, "4-6 yaş arası ise eğitim sürecinin temellerinin atıldığı ve karakter oluşumunun belirlendiği önemli bir zaman dilimi." dedi.

Baş, okul öncesi eğitimin geleceğin teminatı çocukların ilkokula hazırlanmaları açısından çok önemli olduğunu da söyledi.

Ziyaretlerde Kaymakam Selçuk Baş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül eşlik etti.

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