Suşehri'nde otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.

İlçeye bağlı Gökçekaş köyünde A.Ç'ye ait 58 ADC 054 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçta çıkan yangın, bölgeye sevk edilen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.









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