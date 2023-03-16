Şarkışla'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kermes açıldı.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kermesin açılışı, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından yapılan duanın ardından gerçekleştirildi.

Kermesten elde edilen gelirin tamamını AFAD'ın hesabına yatıracaklarını belirten lisenin müdürü Halid Seyfullah Aydoğan, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmek amacıyla okulumuzun Sosyal Yardımlaşma Kulübü ve Okul Aile Birliği Başkanlığı ile beraber bir kermes organize ettik. Kermesi, tamamen öğrenci ve velilerimizin destekleriyle yapıyoruz." dedi.



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