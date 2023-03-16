Demir Grup Sivasspor-Fiorentina

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Ambrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.