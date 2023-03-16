Demir Grup Sivasspor-Fiorentina maçından notlar

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan İstanbulspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Çalımbay, son oynadıkları ve Spor Toto Süper Lig'de 3-0 yenildikleri İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre Fiorentina karşısında Alaaddin Okumuş, Camara, Ziya Erdal, Keita, Ulvestad, N'Jie, Leke James ve kart cezalısı Gradel'in yerine, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt ve Caicedo'yu oynattı.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın da Fiorentina maçında forma giyemedi.

Konuk ekip Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, Serie A'da son oynadıkları Cremonese müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Italiano, Cremonese maçında ilk 11'de başlattığı Sirigu, Biraghi, Barak ve Saponara'yı yedek soyundururken, Terraciano, Ranieri, Bonaventura ve Gonzalez'e ilk 11'de şans verdi.

Sakatlığı devam eden Fiorentina'nin sol beki Terzic, kadroda yer almadı.

Diğer yandan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedeler de belediye tarafından kaldırılan otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na gelerek kendilerine ayrılan tribünde maçı ücretsiz izledi.

Karşılaşma öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



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