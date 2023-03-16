Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

YKS konuları ve müfredatı: İşte iptal olan YKS konuları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 75 Yatabare), Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Leke James), Charisis (Dk. 15 Ulvestad), Saiz (Dk. 75 Emre Gökay), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 66 N'Jie)

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta (Dk. 66 Igor), Ranieri, Mandragora, Ambrabat (Dk. 84 Bianco), Bonaventura (Dk. 84 Castrovilli), Ikone, Gonzalez (Dk. 83 Saponara), Arthur Cabral (Dk. 83 Kouame)

Kırmızı kart: Dk. 81 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Goutas, Dk. 76 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Martinez Quarta, Dk. 90+2 Milenkovic (Fiorentina)

Goller: Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Arthur Cabral, Dk. 62 Milenkovic, Dk. 78 Goutas (Kendi kalesine), Dk. 89 Castrovilli (Fiorentina)





SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, müsabakayı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.



48. dakikada Mandragora'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda ayaklarıyla topu kornere çeldi.

61. dakikada Ikone'nin ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak Goutas'a çarptıktan sonra kalecinin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Mondragora'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Milenkovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

71. dakikada Ambrabat'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Fiorentina farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Ikone'nin müdahale ettiği topu Goutas kafayla Ali Şaşal Vural'a göndermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleciyi geçerek filelerle buluştu: 1-3

89. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sivasspor ceza alanında topla buluşan Castrovilli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-4

Sivasspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.