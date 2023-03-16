Demir Grup Sivasspor-Fiorentina maçının ardından

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, iyi bir futbol oynayarak çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, rakibi iyi analiz ederek buraya geldiklerini belirterek, "İyi oynadık kazandık tur atladık onun için memnunum." dedi.

Maçta geriye düşmelerine rağmen çok çabuk toparladıklarını ve maçta dengeyi sağladıklarını ifade eden Italiano, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynuyorsunuz böyle zorluklar çıkabilir. Sivassopr taraftarı da takımını bugün iyi ateşledi. Çok güzel gol attılar. İlk yarıda bizde reaksiyon vermeyi bildik. İkinci yarıda da kötü bir zeminde oynamamıza rağmen çok motive bir Fiorentina vardı sahada. Kişiliğimizi ortaya koyduk ve maçı kazanmayı bildik. Rakibimizi iyi analiz ederek geldik. Fiziksel olarak da güçlü ve hazır bir takım görünümü verdiğimizi düşünüyorum. Her futbolcumuz iyi oynadı. Çok güzel goller attık. Çeyrek finale çıktığımız için memnunum."

İtalyan bir gazetecinin "Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya bir taraftarın müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Italiano, "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



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