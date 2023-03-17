Ulaş Kaymakamı Baş depremzede aileleri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, depremzede aileleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen aileleri, eşi Meltem Baş ile ziyaret eden Kaymakam Baş, yaşanan afetin yaralarını birlikte saracaklarını söyledi.

Yaşanan acıların unutulmayacağını ancak depremzede ailelere moral ve destek vermek için sürekli yanlarında olduklarını anlatan Baş, "Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kaymakamlık olarak ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim böyle bir felaketi bir daha ülkemize yaşatmasın." dedi.

Ziyaretlerde Baş'a, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz eşlik etti.



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