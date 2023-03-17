GÜNCELLEME - Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar tutuklandı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar tutuklandı.

Dünkü maçın ardından gözaltına alınan M.E.Ç. ve S.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen taraftarlardan S.S.S. "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet", M.E.Ç. ise "kasten yaralama" suçundan mahkemece tutuklandı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda dün oynanan ve konuk ekibin 4-1 kazandığı maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya inmiş, M.E.Ç. Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunmuştu.

Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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