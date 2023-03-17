Ulaş Kaymakamı Baş, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş İlçesinde kaymakamlık tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108'inci yılı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek verildi.
İlçe merkezindeki bir lokantada ailelerle bir araya gelen Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş ve eşi Meltem Baş, ailelerin taleplerini dinledi.
Baş, burada yaptığı konuşmada, "Şanlı ecdadımız, Çanakkale'de verdiği topyekun mücadeleyle milletimizin istiklalini ve istikbalini korumuştur. Türk milletinin bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, bu topraklara namertlerin ayak basamayacağını her koşulda dosta düşmana göstermiştir." dedi.
Yemeğe İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan da katıldı.