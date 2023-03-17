Sivas ve Kırşehir'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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SİVAS (AA) - Sivas ve Kırşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi.

Sivas Valiliği koordinesinde tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi, ilahi okundu.

- Kırşehir

Kırşehir Valiliğince merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftülüğü görevlilerince ilahi ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programda vaiz İbrahim Özger, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

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