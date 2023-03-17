"Bekle" filminin çekimleri Sivas'ta başladı

SİVAS (AA) - Yönetmenliğini Kadir Ergin’in, yapım koordinatörlüğünü Fırat Şahin’in yaptığı 2015 yılında yayınlanan "Kafes" filminin devamı niteliğindeki "Bekle"nin çekimleri Sivas'ta başladı.

Tamamı Sivas’ta çekilecek film 21 Nisan'da vizyona girecek.

Çekimden önce gazetecilere açıklama yapan yönetmen Ergin, "Güzel bir proje yapacağız. Güzel bir ekip kurduk, mutlu ve huzurlu bir setimiz var. Sivas gibi kültür mirası olan bir şehirde ciddi hazırlıklar yaptık. Nereye dönsek bizim için bir hazine gibiydi, o yüzden hiç zorlanmadık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.