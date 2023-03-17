Ulaş Kaymakamı Baş, akıl ve zeka oyunları il birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası kapsamında Sivas’ta düzenlenen yarışmada il birincisi olan Ulaş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Bahattin Emin Güneş'i çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından organize edilen Sivas'taki turnuvada "küre" adlı zeka oyunu kategorisinde il birincisi olan Güneş, Kaymakam Baş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başarılı öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, okul müdürü Mehmet Aydın ve müdür yardımcısı Ufuk Kandur eşlik etti.

Burada Güneş'e çeşitli hediyeler veren Baş, bu tür yarışmalar sayesinde çocukların eğlenirken zihinsel becerilerini de geliştirdiğini vurguladı.

Baş, "Öğrencimizi kutluyorum. İlçe olarak gurur verici bir tablo. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Güneş, daha sonra okul idarecileriyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül'ü de ziyaret etti.

Öğrenciyi tebrik eden Gül, eğitimde başarı çıtasını daha da yükseltmek için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Gül de öğrenciye çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.



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