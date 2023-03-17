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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta parktaki oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

AA

Sivas'ta parktaki oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta parktaki bir oyuncakta sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarma makası kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülyurt Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndaki küçük bir oyun aletine oturduktan sonra oynamaya başlayan S.E. bir süre sonra bel kısmından itibaren aletin içinde sıkıştı.

Oyun aletinin içinden çıkamayan S.E'yi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, trafik kazalarında kullanılan kurtarma makasıyla aletin kenarını keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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