Sivas'ta parktaki oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta parktaki bir oyuncakta sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarma makası kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülyurt Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndaki küçük bir oyun aletine oturduktan sonra oynamaya başlayan S.E. bir süre sonra bel kısmından itibaren aletin içinde sıkıştı.

Oyun aletinin içinden çıkamayan S.E'yi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, trafik kazalarında kullanılan kurtarma makasıyla aletin kenarını keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.





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