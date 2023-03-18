Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Ankaragücü yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.