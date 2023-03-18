Sivas'tan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazisi Servet Kaya ve ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Kayapınar köyünde ikamet eden gazi Servet Kaya ve ailesini ziyaret eden Baş, "Bugün bu topraklarda yaşıyor olmamız şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır. Kapılarımız sizlere her zaman açıktır." dedi.

Ziyarette Kaymakam Baş’a, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Halil İbrahim Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan eşlik etti.

- Zara'da Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Zara Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kaymakam Vekili Abdulkadir Zengin ve Belediye Başkan Vekili Cem Bayrakçı’nın Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftüsü Burhan Al'ın duasının ardından ilçe protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törenin ardından Zara Belediyesi Şehitler Müzesi ziyaret edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.