Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'dan Sivas istikametine giden P.R. yönetimindeki 45 AB 666 plakalı otomobil, Yarhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.S, B.P. ve B.P, ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların İran uyruklu olduğu öğrenildi.



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