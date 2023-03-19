Sivasspor'da Charisis'in sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivassporlu Charis Charisis'in sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma olduğu belirlendi.



Sivasspor Kulübü, orta saha oyuncusu Charisis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Baran Güler, kulüpün internet sitesine yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.