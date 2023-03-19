Akıncılar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.



Erzincan'dan Amasya istikametine seyreden İbrahim A. (32) yönetimindeki 14 EH 817 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi mevkisinde devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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