Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 88 Hakan Arslan), Cofie, Ulvestad, N'Jie (Dk. 88 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+5 Ahmed Musa), Leke James (Dk. 82 Yatabare)

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 59 Bahadır Han Güngördü), Kitsiou, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack (Dk. 72 Dokanovic), Emre Kılınç (Dk. 82 Gökhan Töre), Zahid (Dk. 82 Moussiti Oko), Milson (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 23 Cofie, Dk. 77 Saiz (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabaka, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Sivasspor, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Saiz'in direkt kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



61. dakikada sağ çaprazda ilerleyen N'Jie'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kelecide kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip bu kez ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Saiz'in şık pasıyla altıpasta topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

77. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale olduğuna karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+3. dakikada ceza sahasının sağında son çizgiye inen Gökhan Töre'nin içeriye çevirdiği topa son anda Goutas müdahale etti.

Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.









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