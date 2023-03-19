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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

AA

Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımını kutladı.

Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Kupaları'ndan elendikten sonra lige odaklandıklarını belirtti.

Son 11 günde 4 maç oynadıklarını anımsatan Çalımbay, "Onun için takımımı bugünkü mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik." dedi.

Çalımbay, disiplinli oynayıp çok gol pozisyonu yakaladıklarını dile getirerek, "İhtiyacımız olan 3 puanı aldık, bugün üç puandan başka bir hedefimiz yoktu. Gerçekten iyi de oynadık, güzel şeyler yaptık." diye konuştu.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğine değinen Çalımbay, sakat futbolcuların düzelmesiyle puan cetvelinde iyi bir yere gelmeyi arzuladıklarını vurguladı.


- "Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden biri"


Rıza Çalımbay, ligde iyi bir konuma geldikten sonra Türkiye Kupası'na ağırlık vermeyi hedeflediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Milli takım maçları nedeniyle lige verilen ara bizim için mükemmel olacak. Sakat arkadaşlarımızın gelmesiyle, net kadromuzla lige gireceğiz. Türkiye Kupası da en büyük hedeflerimizden biri. Önemli olan bu arayı iyi değerlendirmek, hazırlık maçı yapmamız gerekiyor. Hedeflerimizden biri de Türkiye Kupası, bir maç geçtikten sonra final oynuyoruz. Kulübün, oyuncuların herkesin bir hedefi var ama ondan önce ligde iyi olmamız gerekiyor."

Bir basın mensubunun "Teknik direktörlük kariyerinizde Süper Lig'de 622. maça çıkarak bu alanda Samet Aybaba'yı geride bıraktınız. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Çalımbay, "Futbolculuk hayatım da hep istikrarlı geçti. Beşiktaş'ta çok uzun süre oynadım. Belki de tarihinde en çok oynayan oyunculardan biriyim. İşimi çok seviyorum ve iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, teknik direktör olarak en çok Sivasspor'da görev yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok zor takımlara gittim ve iyi bir yerlere getirdik. Ekibimle gittiğimiz her yerden ayrılırken beyaz bir sayfa bıraktık, hiç kimse bizimle ilgili bir şey söyleyemez. İşimize hiçbir zaman ihanet etmedik. Futbolu çok seviyorum ve Sivas'ta büyüdüm. İlkokul mezunuyum, okuma şansımız olmadı ve direkt futbol okuluna girdik. 20 yıl Beşiktaş'ta futbol oynadım, futbol çok sevdiğim bir iş. Antrenörlük futbolculuktan daha zor. Gerçekten stresli, sıkıntılı ve zor bir meslek. Rakam üzerinde hiç durmadım ve sadece çalışmaya devam ettim. Bugün bu haberi verdiğinizde mutlu oldum. Samet (Aybaba) abi yaş olarak benden de büyük ve rakibim değil. Samet abinin jübilesinde kaptanlığı ondan aldım. Sadece yapabildiğim kadar antrenörlüğü yapacağım ve ondan sonra başka şeylere bakacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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