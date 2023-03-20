Aşık Veysel'den esinlenerek ürettiği bağlamaları sanatçılara da gönderiyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun memleketi Sivas'ta yaşayan Şentürk İyidoğan, halk müziği sanatçıları ve ozanlara siparişle özel üretim bağlama yapıyor.

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde el yapımı bağlama üreten 54 yaşındaki İyidoğan, Aşık Veysel'in asırlık bağlamasından ilham alıyor.

İyidoğan, AA muhabirine, ilkokul ikinci sınıfta kendi yaptığı bağlamayla Aşık Veysel'in eserlerini hem çalıp hem de seslendirmeye başladığını, 1992'den bu yana da profesyonel anlamda bağlama ürettiğini söyledi.

Ürettiği sazlara ilham kaynağı olan ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in asırlık bağlamasının ise kendisine 24 yıl önce ulaştığını dile getiren İyidoğan, yaklaşık 2 yıl boyunca kılıfından çıkarmaya cesaret edemediği sazın daha sonra tamirini yaptığını ve sesinin çok güzel olduğunu vurguladı.

İyidoğan, atölyesinde Aşık Veysel'in eserlerini onun bağlamasıyla seslendirerek yad etmeye devam ettiğini anlatarak, "Sazın teline vurduğunuz zaman aslında içinden Veysel'in sesini duyuyorsunuz. Ben konserlerde çaldığım zaman hep Veysel'in beni dinlediğini hissediyorum. Erkan Oğur'dan tutun da Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Tolga Sağ ve Ender Balkır'a kadar Türkiye'deki birçok sanatçı buraya geliyor ve muhakkak bu sazı eline alıp Veysel'in eserlerini çalıyor." dedi.

- Ünlü ozanın bağlamasından ilham alıyor

Bağlamaları, tamamen ünlü ozanın bağlamasından ilham alarak el emeğiyle ve hiç yapıştırıcı kullanmadan ürettiğine dikkati çeken İyidoğan, "Ben gelenekçiyim. İlkokul ikinci sınıfta nasıl kendi sazımı yaptıysam bugün de aynısını yapmaya çalışıyorum. Yani bu geleneği bozmadan gelecek kuşaklara aktarmaya çalıyorum, en büyük amacım bu." diye konuştu.

İyidoğan, ilkokul yıllarından itibaren kişiye özel saz yapma üzerinde kafa yorduğunu belirterek, "1992'de profesyonel imalata geçtikten sonra da bunu hep dillendirdim. Yani herkese her sazı vermiyoruz, bağlamanın kişiye özel olduğunu düşünüyoruz. Bağlama ayakkabınız, elbiseniz gibi olmalı, üstünüze yakışmalı. O size keyif vermeli ki devamlılığını sağlayabilesiniz. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar kişiye özel üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Halk müziği sanatçıları ve ozanlara da bağlama gönderiyor

Sipariş üzerine ürettiği bağlamalarının yurt içinden ve dışından yoğun talep gördüğünün altını çizen İyidoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bağlama çalan çok sayıda kişide sazımız var. Genellikle profesyonel insanlara üretmeye çalışıyorum. Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Nida Ateş ve Erkan Oğur'a kadar birçok sanatçıda sazımız var. Ayrıca farklı yörelerdeki ozanlarımıza da gönderiyoruz. Her yörenin ozanlarının tarzı farklı. Mesela Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Erzurum gibi farklı yörelerden ararlar, biz onlara kendi tarzlarına göre bağlama yapıp yollarız."

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