Sivas'ta hazırlanan kumanya ve erzaklar Elbistan'daki depremzedelere ulaştırıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye, yardım derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan kahvaltılık erzak ve sıcak kumanyalar, Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü Elbistan'daki konteyner kentte depremzedelere dağıtıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların gıda ihtiyacının giderilmesi için Şarkışla Belediyesi ve Uluslararası Merhamet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği kampanya başlattı.

Bu çerçevede, hayırseverlerin katkısıyla 3 bin kişilik kumanya ve 300 ailenin kahvaltılık ihtiyacını karşılayacak erzak alındı.

Şarkışla'dan hayırseverlerle Elbistan ilçesine giden ekipler, burada Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurduğu konteyner kentte ekmek arası kıymadan oluşan kumanyaları ikram etti. Kahvaltılık erzaklar da depremzede ailelere kaldıkları yerlerde teslim edildi.

Elbistan Belediyesi Müfettişi Ahmet Sezer, AA muhabirine, yaraların el birliğiyle sarılmaya çalışıldığını belirterek, "Şarkışla belediyemiz ve oradaki halkımızın desteği ile bugün 3 bin kişilik kumanya, 300 kişilik de kahvaltılık malzeme dağıtıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Büyük bir özveri içerisinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek verdikleri için teşekkür ederiz." dedi.

Uluslararası Merhamet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muammer Ceyhan ise kumanyaların derneğe bağışlanan büyükbaş hayvanların etiyle hazırlandığını söyledi.



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