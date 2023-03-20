Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 50. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Aşık Veysel'in Sivas'ın toprağından beslenen binlerce aşıktan biri olduğuna dikkati çekerek, 50 yıl önce, 21 Mart 1973'te dünyaya gözlerini yumduğunu anımsattı.

Veysel'in inancı, muhabbeti ve şiirlerinin kalplerde ve zihinlerde her daim yankı bulduğunu belirten Şimşek, "Anadolu insanının hissiyatını, Anadolu insanının öz lisanıyla dile getirdiği için onu daima can kulağıyla dinledik. Asırlardan süzülüp gelen aşıklık geleneğimizi Türkçe'nin en temiz ifadeleriyle günümüze taşıdığı için Aşık Veysel'in sesi ve sazı hiç eskimedi, hep taze kaldı. Uzun ince yolundan devşirdiği dizeler, türküler, deyişler gönlümüzü ısıtmaya, yolumuzu ışıtmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, UNESCO'nun 2023'ü Aşık Veysel Yılı ilan etmesiyle, ünlü ozanın ismi, sanatı ve zengin iç aleminin daha çok tanınacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sivas'ın dünyaya hediye ettiği bu büyük değeri, Aşık Veysel Yılı'nda, kendi toprağında hakkıyla anacağız. Ülkemizin uğradığı büyük deprem felaketi nedeniyle Aşık Veysel Yılı programında bazı gecikmeler yaşansa da acılarımız bir nebze olsun dindikten sonra büyük ozanımızı hakkıyla anmaya devam edeceğiz, onun sözlerinde ve terennümünde teselli bulacağız."

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