Suşehri'nde gönüllü gençler depremzede çocukları eğlendirdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, depremzede ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi çalışanları ile gönüllü gençler, Suşehri Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali Misafirhanesi'ne yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Ailelere manevi açıdan destek olmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, "Gönüllülerimiz, depremzede çocuklarımızla spor yaparak ve oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirmelerini sağladılar. Afetzede ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Etkinliklerimiz belirli programlar dahilinde devam edecektir." dedi.



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